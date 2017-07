Publican registros inéditos de Nirvana en video

Miércoles, 5 de Julio de 2017

Sabemos que la historia de Nirvana como banda se acabó en 1994 con la muerte de su figura más importante, Kurt Cobain, sin embargo, cada cierto tiempo aparece algún material nuevo del grupo originario de Seattle, entre distintos lanzamientos oficiales, rarezas, canciones inéditas y mucho más.

Lo que hoy día nos convoca es un video registrado el 23 de enero de 1988, cuando el grupo también integrado por Krist Novoselic y en ese momento por el baterista Dale Crover, grababa su primer demo (formado por “If You Must” y “Paper Cuts“) en la Radio Shack de Aberdeen. Si bien es cierto ya se habían publicado algunos clips del ensayo anteriormente, ahora el documentalista Mike Ziegler compartió el video completo de la jornada, el que dura alrededor de 17 minutos y que tiene distintas tomas de Cobain en escena. Lo interesante del registro es que efectivamente se puede ver que, en tanto Crover ejecuta su instrumento en vivo, las partes de Cobain y Novoselic se encuentran grabadas del día anterior (ambos músicos tienen su guitarra y bajo desenchufados). Por otro lugar, pero en esa misma tarde, los miembros de la banda se dedican a jugar con unas lámparas de plasma mientras suena “Pen Cap Chew” en el fondo, lo que resulta en un divertido, lisérgico y perturbador video.

Además de lo anterior, el propio Ziegler compartió las entrevistas completas realizadas a Cobain, Novoselic y Dave Grohl el 13 de diciembre de 1993, cuando el grupo tocó para el que después sería el famoso especial de fin de año de MTV, cuya versión íntegra se editaría luego en el DVD “Live And Loud” (2013).

Te invitamos a revisar todo este material a continuación: