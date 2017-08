Publican registro inédito de “The Queen Is Dead” de The Smiths

Jueves, 3 de Agosto de 2017

El próximo 20 de octubre, The Smiths tendrá su regreso discográfico en forma de una reedición. Y es que en julio pasado, la legendaria banda de Manchester anunció el lanzamiento de una nueva versión de “The Queen Is Dead” (1986), probablemente el trabajo británico más importante de los ochenta.

Con el adelanto previo del primer single de la producción, una toma inédita del clásico “There Is A Light That Never Goes Out“, ahora el disuelto grupo compartió un segundo anticipo de la colección. Se trata de un registro nunca antes escuchado del tema homónimo del álbum, el que fue grabado el 28 de agosto de 1986 en California, es decir, dos meses después de la publicación original del disco.

Puedes revisar el material a continuación: