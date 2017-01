Publican nuevo EP y video de David Bowie: “No Plan”

Para celebrar el que hubiese sido el cumpleaños número setenta de David Bowie (8 de enero), se acaba de publicar nuevo material en forma de música del fallecido compositor británico, nada menos que un EP y un video.

Se trata del registro, “No Plan“, que primeramente incluye a uno de los singles más reconocidos de “★” (“Blackstar”) -trabajo destacado como el mejor disco internacional de 2016 por Humonegro– “Lazarus“, y otras tres canciones grabadas en las sesiones del mismo álbum e incorporadas luego al tracklist del musical, “Lazarus”.

Las canciones corresponden a “Killing A Little Time“, “When I Met You” y “No Plan“, cuyo video puedes ver a continuación: