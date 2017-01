Publican making of del video “My Own Summer (Shove It)” de Deftones

Viernes, 13 de enero de 2017 | 3:44 pm | No hay comentarios

Esta temporada se cumplirán nada menos que veinte años desde el lanzamiento del segundo disco de Deftones, “Around The Fur” (1997), un trabajo que comenzó a definir a la banda como uno de los nombres más importantes dentro del nuevo metal.

Junto a la publicación del álbum, también se estrenó el video de su primer single, “My Own Summer (Shove It)“, el que registraba a unos casi adolescentes Chino Moreno, Stephen Carpenter, Chi Cheng y Abe Cunningham tocando en medio del mar mientras un tiburón los asecha.

Pues bien, luego de todo este tiempo, hace un par de días se liberó un making-of del clip en cuestión, en el que se muestran parte de las dificultades que tuvo el proceso de grabación.

Te dejamos con el material a continuación y más abajo puedes recordar viejos tiempos con el video original: