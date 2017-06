Prophets Of Rage anuncia disco debut, y estrena canción y video: “Unfuck The World”

Finalmente Prophets Of Rage anunció el lanzamiento de su disco debut. Luego de haber publicado el EP, “The Party’s Over“, y después de haber tenido su primera presentación en Chile, la banda formada por los ex Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, además de los MC’s Chuck D y B-Real, de Public Enemy y Cypress Hill, respectivamente, tendrá su estreno con un larga duración.

El trabajo en cuestión será de carácter homónimo, tendrá su salida en algún punto de septiembre y estará formado por 12 canciones producidas por el conocido Brendan O’Brien. Pero eso no es todo, porque junto con este anuncio los de California compartieron nueva música, “Unfuck The World“, corte que llega acompañado por un video dirigido por el siempre comprometido realizador, Michael Moore.

Puedes escuchar el tema y ver el clip a continuación: