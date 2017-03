Prophets Of Rage adelanta nueva música

Con la promesa de ser uno de los espectáculos más potentes de esta primera parte del año, Prophets Of Rage tiene agendado su debut en suelos nacionales para el próximo 3 de mayo en el Movistar Arena.

Mientras llega esta fecha esperada por muchos, la banda formada por los ex Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, además de los MC’s Chuck D y B-Real, de Public Enemy y Cypress Hill, respectivamente, continúa en el estudio -donde se encuentran desde enero- creando nueva música. De estas sesiones, ya ha salido algún material que ya tiene un primer y pequeño adelanto que puedes revisar más abajo.

Recordemos que el grupo publicó su EP debut, “The Party’s Over“, en agosto del año pasado.