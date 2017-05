Primus tocó una nueva canción en vivo: “Seven”

Jueves, 18 de Mayo de 2017 | 12:28 pm | No hay comentarios

Después de su reciente y devastador paso por Chile -ofreciendo tres shows en el Teatro Municipal-, Primus vuelve a arremeter con novedades que mucho nos interesan. Y es que la banda norteamericana presentó una nueva canción en vivo durante un concierto el pasado 16 de mayo: “Seven“.

El corte representa el primer material original de la banda en seis años -recordemos que “Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble” (2014) es una reversión del grupo para el score de la película “Willy Wonka & The Chocolate Factory” (1971)-, desde que aquella tuvo el lanzamiento de su séptimo larga duración, “Green Naugahyde” (2011).

Te dejamos un video con un audio bastante decente del tema: