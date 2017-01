Primus suma cuarto show en Chile tocando “Frizzle Fry” completo

Martes, 24 de enero de 2017 | 10:01 am | No hay comentarios

La cuarta visita de Primus a Chile se perfila como uno de los hechos más relevantes para la historia concertil de nuestro país. Y es que además de que esta será la primera escala en la que el grupo norteamericano se presentará en solitario, también los tres conciertos que agendaron en el Teatro Municipal De Santiago, a sólo días de comenzar a venderse, ya se encuentran prácticamente agotados.

Es por lo anterior que hoy día el aterrizaje de Les Claypool, Larry LaLonde y Tim Alexander se vuelve tan significativo, pues la banda acaba de confirmar un cuarto show en la capital, pero con características completamente distintas a sus antecesores.

Primero, el recinto cambia: ya no será el teatro ubicado en Agustinas 794 el que acogerá el espectáculo, sino que el evento se organizará en el Teatro Cariola. Luego, quizás lo más importante: los de El Sobrante, California, tocarán íntegramente el disco por el que se comenzaron a hacer un espacio en el circuito, su primer larga duración, “Frizzle Fry” (1990), en el que aparecen las enormes, “John The Fisherman“, “Too Many Puppies” o “To Defy The Laws Of Tradition“, entre otras.

El concierto tendrá lugar el 5 de marzo y las entradas estarán disponibles a partir del jueves 26 de enero mediante sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías del Teatro Cariola. Los valores son los siguientes:

Preventa: $38.000

General: $42.000

Palco: $60.000