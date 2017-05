Primer trailer del documental de Iggy Pop y Josh Homme: “American Valhalla”

Hace un poco más de un año, Iggy Pop publicaba su último disco de estudio, el celebrado “Post Pop Depression“, un trabajo que sorprendió a medio mundo (al menos a la mitad que no conoce demasiado la música del viejo Iggy) ante su enorme calidad. Claro, una gran porción del crédito se lo llevan los colaboradores que tuvo el músico norteamericano: los Queens Of The Stone Age, Josh Homme (quien además asume como productor) y Dean Fertita, además del Arctic Monkeys, Matt Helders, toman parte en el larga duración.

Completo el tour mundial que apoyó el álbum, uno que trajo al autor de “Lust For Life” a presentarse por primera vez a nuestro país en octubre pasado, ahora se liberó el primer trailer del documental, “American Valhalla“, el que 10% ficción y 90%realidad, introduce la historia del proyecto colaborativo entre Homme e Iggy, y narra sobre el ascenso de este último al panteón de las leyendas del punk.

Puedes ver el clip a continuación: