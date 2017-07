Primer adelanto de la reedición de “The Queen Is Dead” de The Smiths: “There Is A Light That Never Goes Out”

Hace sólo dos días, The Smiths anunció la reedición del disco más importante de su carrera, “The Queen Is Dead” (1986). La colección tendrá el registro original remasterizado, una serie de lados-b y rarezas, y tendrá su publicación el próximo 20 de octubre.

Para comenzar con la promoción pre lanzamiento del álbum, la banda acaba de liberar su primer adelanto. Se trata de una toma inédita de “There is a Light That Never Goes Out“, probablemente la canción más conocida del grupo británico.

Te invitamos a escucharla a continuación: