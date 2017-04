Presentaciones de Pearl Jam, Yes y Journey en el Rock & Roll Hall Of Fame

Lunes, 10 de Abril de 2017

La noche del pasado viernes se realizó la trigésima primera versión del Rock & Roll Hall Of Fame, una para la que estaban consideradas las inducciones de seis importantísimos nombres, hablamos de Joan Baez, Electric Light Orchestra (E.L.O.), Yes, Journey, Tupac Shakur y Pearl Jam.

Fueron tres las presentaciones que se realizaron durante la ceremonia. En primer lugar, Yes (inducida por Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush), que fue incorporada con todos sus miembros originales. Luego vendría el turno de Journey, que significaría el reencuentro de la banda junto a su vocalista histórico, Steve Perry, a pesar de que el mismo se restó del show en vivo. Finalmente subirían al escenario los integrantes de Pearl Jam, quienes recibieron el reconocimiento de manos de David Letterman (originalmente iba a ser Neil Young, pero el canadiense tuvo que bajarse debido a problemas de salud). El ya legendario grupo de Seattle fue incluido con toda su formación actual, además del baterista Dave Krusen, quien intervino en la creación del primer y más relevante disco de la banda, “Ten” (1991). Fue durante la presentación de Pearl Jam que se vivió el momento más emocionante del evento, pues al final del show se sumaron precisamente Yes, Journey, Geddy Lee, Alex Lifeson y Dhani Harrison (hijo de George Harrison), para realizar una versión del clásico de Neil Young, “Rockin’ In The Free World“.

Te dejamos algunos registros de la jornada a continuación:

Yes

Journey

Pearl Jam