Presentación completa de Run The Jewels en KEXP

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:26 pm | No hay comentarios

Los norteamericanos de Run The Jewels se dirigen indudablemente a formar parte de las listas que incluyen a los mejores discos de la temporada. Y es que con “Run The Jewels 3” (diciembre, 2016), la banda formada por El-P y Killer Mike continúa rompiendo los esquemas que ya habían fracturado con sus dos trabajos anteriores, “Run The Jewels” (2013) y “Run The Jewels 2” (2014).

Ahora, para seguir con la promoción del registro, la dupla dorada del rap actual llegó a los estudios de la radio KEXP -para las ya clásicas sesiones “Live on KEXP”-, donde se despacharon un set que incluyó los temas “Legend Has It“, “Don’t Get Captured“, “Early” y “Down“, está última con una dedicatoria a Chester Bennington, quien tristemente cometió suicidio en julio pasado.

Puedes ver la presentación completa a continuación: