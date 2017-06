Presentación completa de Pond en KEXP

Lunes, 19 de Junio de 2017

A comienzos de mayo pasado, los australianos de Pond tuvieron el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, el sucesor del excelente “Man It Feels Like Space Again“. Se trata de “The Weather“, trabajo que por estos días la banda se está encargando de promocionar.

Con esa intención fue que el grupo realizó una presentación en los estudios de la radio KEXP, donde se despacharon un set que incluyó los temas “30,000 Megatons“, “Paint Me Silver” y “The Weather“.

Revisa la performance aquí: