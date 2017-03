Pink Floyd estrena video para “Wot’s… Uh The Deal?”

De un tiempo a este lugar y como parte de la publicación del box set, “Pink Floyd The Early Years 1965-1972” -una colección de nada menos que 27 discos de la época que se lanzó en noviembre pasado-, la legendaria banda británica ha compartido distintos videos de canciones que tuvieron su estreno original hace más de cuarenta años.

En primer lugar fue “Grantchester Meadows“, luego vino “Green Is The Colour“, y ahora corresponde el turno a “Wot’s… Uh The Deal?“, corte que se incluyó en el oscuro álbum-también soundtrack de la película francesa, “La Vallée” (1970)- que es “Obscured By Clouds” (1972), el que, a su vez, se transformó en el último trabajo del grupo previo a la salida de “The Dark Side Of The Moon” (1973).

Puedes ver el registro a continuación: