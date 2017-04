Pearl Jam realiza cover de Brandi Carlile: “Again Today”

Jueves, 6 de Abril de 2017 | 12:53 pm | No hay comentarios

En la previa de su más que merecida inducción al Rock And Roll Hall Of Fame (la ceremonia será mañana, viernes 7 de abril), Pearl Jam publicó un cover -“Again Today“- de la cantante y compositora norteamericana, Brandi Carlile, quien incluirá el tema en su próximo disco, “Cover Stories“, que será publicado el 5 de mayo.

El registro en cuestión, además de celebrar los diez años del álbum más importante de la artista, “The Story” (2007), fue creado en beneficio de la fundación británica, War Child, y en aquel también participa gente como Dolly Parton, Kris Kristofferson, Adele, Jim James (My Morning Jacket) o Margo Price.

Puedes escuchar el corte a continuación: