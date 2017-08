Paul McCartney tocará la batería en un tema del nuevo disco de Foo Fighters: “Concrete And Gold”

Jueves, 3 de Agosto de 2017 | 9:30 am | No hay comentarios

El próximo 15 de septiembre está señalado como el día en que Foo Fighters tendrá su regreso discográfico. El sucesor de “Sonic Highways” (2014) – y del EP, “Saint Cecilia” (2015)- llegará bajo el nombre “Concrete And Gold“, y de aquel ya se reveló la versión de estudio para “Run” y los cortes en vivo, “The Sky Is A Neighborhood“, “La Dee Da“, “Sunday Rain“, “Dirty Water” y “Arrows“.

Pues bien, la banda originaria de Seattle ha ido revelando los detalles del álbum a cuenta gotas. La última información divulgada es que será nada menos que Paul McCartney uno de los colaboradores en el registro.

De acuerdo a Dave Grohl, el legendario músico británico tocará la batería en uno de los temas del trabajo. En entrevista con ET Canada, el ex Nirvana comenta: “Paul McCartney tocará batería en una de nuestras canciones. Él es un amigo. Lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es genial. Es la persona más maravillosa en el mundo. Es un gran tipo“.