Paul McCartney reeditará “Flowers In The Dirt” con material inédito

Viernes, 16 de diciembre de 2016 | 11:58 am

A 27 años de que Paul McCartney tuviera el lanzamiento de “Flowers In The Dirt“, el octavo disco de su carrera en solitario, el ex The Beatles y Wings anunció que el álbum será reeditado para publicarse el próximo 24 de marzo.

La nueva versión del registro llegará con sonido remasterizado, además de incluir material inédito, específicamente algunos demos realizados por el autor de “Yesterday” y Elvis Costello, uno de los tantos músicos que participaron en la producción del trabajo.