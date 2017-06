Paradise Lost anuncia nuevo disco: “Medusa”

Martes, 6 de Junio de 2017 | 11:28 am | No hay comentarios

La producción de Paradise Lost no se detiene. Y es que desde su formación en 1988, la banda no se ha demorado más de tres años en editar una nueva producción. Ahora, a dos temporadas de la salida de “The Plague Within” (2015), los británicos acaban de anunciar oficialmente la publicación del décimo quinto disco de su carrera.

Se trata de “Medusa“, trabajo que tendrá su lanzamiento el próximo 1 de septiembre. El álbum se convertirá en el primero del grupo con el baterista Waltteri Väyrynen, quien reemplazó a Adrian Erlandsson en 2016.

A la espera de música, te dejamos con la portada del registro a continuación: