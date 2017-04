Ozzy Osbourne y Zakk Wylde se reúnen para realizar una gira

No, no retrocedimos a los últimos años de los ochenta, sin embargo, esta reunión tiene como propósito trasladarnos hacia aquella época (o al menos, a quienes tengan la suerte de asistir a los shows). Y es que Ozzy Osbourne junto a Zakk Wylde confirmaron una gira para celebrar los 30 años de su primera colaboración.

A más de una década de su última presentación en conjunto (salvo algunas reuniones más “informales”), ambos músicos regresan para conmemorar la publicación del disco, “No Rest For The Wicked” (1988), uno que se transformó en el punto de partida de un proyecto colaborativo que se extendió desde 1988 hasta 2007 (claro, siempre bajo la firma de Osbourne como solista), alcanzando su apogeo con el lanzamiento del brillante “No More Tears” (1991).

Son cuatro las fechas anunciadas hasta ahora -14 de julio (Wisconsin), 16 de julio (Chicago), 9 de agosto (Dakota del Sur) y 21 de agosto (Georgia)- a la espera de que se sumen más escalas al tour.