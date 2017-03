Nuevo video en vivo de Chickenfoot: “Highway Star” de Deep Purple

Jueves, 30 de Marzo de 2017 | 11:08 am | No hay comentarios

El pasado 10 de marzo, el supergrupo formado por los ex Van Halen, Sammy Hagar y Michael Anthony, además de Joe Satriani y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, hablamos de Chickenfoot, publicó un álbum doble con lo mejor de su carrera más varios temas en vivo: “Best + Live“.

Aparte de los 22 temas oficiales que incluía la producción, la misma también sumaba tres canciones en vivo como bonus: los covers de “My Generation” (The Who), Bad Motor Scooter (Montrose) y “Highway Star” (Deep Purple).

Pues bien, es precisamente de este último tema -del que realizan una reconocida versión- que los norteamericanos compartieron un video, el que puedes ver a continuación: