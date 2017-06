Nuevo video de The xx: “Brave For You (Marfa Demo)”

Viernes, 23 de Junio de 2017 | 1:07 pm | No hay comentarios

Luego de haber publicado su último disco en enero pasado -“I See You“-, y después de transformarse en uno de los números más sobresalientes de la reciente edición del Lollapalooza Chile, The xx regresa con el lanzamiento oficial de tres canciones incluidas en la edición de lujo del álbum mencionado.

El primero de estos temas corresponde a “Brave for You (Marfa Demo)“, una versión acústica del séptimo corte del registro original que también llega acompañada de un video. En aquel, se puede ver a Romy Madley Croft y a Lover Sim interpretando la canción mientras el clip se registra en un formato casero. Después llega Jamie xx, pero ese es otro cuento. Los otros dos temas son “Naive” (que samplea a “Doing It Wrong” de Drake) y “Seasons Run“.

Revisa todo este material a continuación: