Nuevo video de The Magnetic Fields: “’85: Why I Am Not A Teenager”

Miércoles, 15 de Marzo de 2017

La semana pasada, The Magnetic Fields lanzo el álbum “50 Song Memoir“, disco quintuple que se comprende de 50 canciones, una por cada año de vida de su vocalista Stephin Merritt.

Como parte del trabajo de promoción de dicho álbum, la banda acaba de lanzar el video para la canción “’85: Why I Am Not A Teenager“, tercer single del LP, el cual puedes revisar a continuación: