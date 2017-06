Nuevo video de The Claypool Lennon Delirium: “Satori”, original de Flower Travellin’ Band

Jueves, 29 de Junio de 2017 | 1:13 pm | No hay comentarios

El lisérgico proyecto formado por Les Claypool y Sean Lennon, The Claypool Lennon Delirium, volverá con nueva música después de haber publicado su más que interesante debut discográfico el año pasado, “Monolith Of Phobos“. Se trata del EP de covers, “Lime And Limpid Green“, el que incluirá temas de Pink Floyd, King Crimson, The Who y Flower Travellin’ Band, y que tendrá su lanzamiento oficial el próximo 4 de agosto (para el Record Store Day del 22 de abril pasado el álbum tuvo una edición limitada de vinilos).

Siguiendo con el adelanto del material, la banda acaba de publicar un nuevo video del mismo, “Satori“, corte originalmente publicado por Flower Travellin’ Band en 1971.

Te dejamos con el registro a continuación: