Nuevo video de Tarja: “An Empty Dream”

Viernes, 23 de Junio de 2017 | 1:42 pm | No hay comentarios

Luego de completar un exitoso último paso por Chile en mayo pasado, y después de haber cerrado una temporada 2016 en extremo productiva con la publicación de “The Brightest Void” y “The Shadow Self” mediante, Tarja está de regreso con nuevo material.

Puntualmente, se trata del video para la canción “An Empty Dream“, corte que está incluido en “The Brightest Void” y que corresponde a un cover en inglés de “Corazón Muerto“, tema central de la película argentina del mismo nombre dirigida por Mariano Cattaneo y estrenada en 2015.

El clip fue grabado en una de las locaciones donde se rodó el largometraje trasandino de terror, y en aquel también aparece la actriz protagonista de la cinta, Ariadna Asturzzi. Puedes ver el registro a continuación: