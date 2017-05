Nuevo video de Sum 41: “Goddamn I’m Dead Again”

Jueves, 4 de Mayo de 2017 | 12:29 pm | No hay comentarios

Han pasado más de siete meses desde que Sum 41 publicara su último disco de estudio, “13 Voices“, y los canadienses siguen adelante con la promoción activa de aquel.

Y es que ahora la banda encabezada por Deryck Whibley compartió el video de “Goddamn I’m Dead Again“, registro que se suma a los ya mostrado en “Fake My Own Death“, “War” y “God Save Us All (Death To Pop)“. Puedes ver el clip a continuación: