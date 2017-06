Nuevo video de Suicidal Tendencies: “Living For Life”

Martes, 27 de Junio de 2017 | 12:07 pm | No hay comentarios

Ha pasado menos de un año desde que Suicidal Tendencies publicara su último larga duración, “World Gone Mad“, sin embargo, el legendario grupo encabezado por el inextinguible Mike Muir tiene entre sus planes editar un nuevo registro durante esta temporada.

Se trata de un EP cuyo nombre y detalles no han sido revelados, pero que está fijado para salir en nuestra primavera. Esperando que la información sea ratificada con más datos, los norteamericanos publicaron un nuevo video, “Living For Life“, corte que forma parte de “World Gone Mad” y que en su clip muestra el tremendo poder en vivo que tiene la banda.

Puedes revisar el material a continuación: