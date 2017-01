Nuevo video de Sting: “One Fine Day”

Miércoles, 11 de enero de 2017 | 10:26 am | No hay comentarios

En noviembre pasado, Sting publicó su último larga duración, “57th & 9th“, un disco que a través de sus letras trata de llegar al oyente acusando los problemas que hoy día tienen al mundo de cabeza.

Para exponer lo anterior, el ex The Police acaba de publicar un nuevo video, “One Fine Day“, donde, meiante un tipo de animación muy original y llamativa, llama a la conciencia ambiental. Revisa el clip más abajo.

Por otra parte, ante las recientes confirmaciones del músico en Brasil y Argentina, esperamos que pronto se oficialice su regreso a Chile.