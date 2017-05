Nuevo video de Steven Wilson: “Pariah”

Viernes, 19 de Mayo de 2017 | 11:15 am | No hay comentarios

Hace exactos diez días estábamos recibiendo unas de las mejores noticias de la temporada: Steven Wilson anunciaba que publicaría un nuevo disco de estudio bajo el nombre de “To The Bone“. Junto con esto, el ex Porcupine Tree también liberaba el primer single de la producción, la bellísima “Pariah“, corte en el que colabora en una gran porción la cantante y compositora israelí, Ninet Tayeb, quien ya había trabajado con Wilson en “Hand.Cannot.Erase” (2015) y en el EP, “4½” (2016).

Pues bien, el también Blackfield acaba de compartir el video de la canción, un sobrio registro que lo muestra a aquel y a Tayeb cantando en varios primeros planos tratados en escalas de grises. Hacia el clímax del tema, los colores elegidos para el artwork del álbum aparecen e inundan toda la imagen.

Puedes ver el clip a continuación: