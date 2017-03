Nuevo video de Run The Jewels: “Legend Has It”

Jueves, 23 de Marzo de 2017 | 10:04 am | No hay comentarios

Terminando la temporada 2016, la explosiva dupla formada por El-P y Killer Mike, Run The Jewels, publicaba su excelente último disco de estudio, “Run The Jewels 3“, un trabajo que pudo igualar e incluso superar lo hecho por su gran predecesor, “Run The Jewels 2” (2014).

Siguiendo con la promoción del álbum, ahora la banda lanzó el primer video de aquel, “Legend Has It“, un genial registro que muestra viajes en ácido para caer en una realidad abundante en estereotipos de inocencia y culpabilidades que no son tal. Todo esto, con la siempre acertada crítica al establishment del grupo.

Te dejamos con el clip a continuación: