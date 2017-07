Nuevo video de Run The Jewels: “Don’t Get Captured”

Jueves, 6 de Julio de 2017 | 11:59 am | No hay comentarios

Los norteamericanos de Run The Jewels se dirigen indudablemente a formar parte de las listas que incluyen a los mejores discos de la temporada. Y es que con “Run The Jewels 3” (diciembre, 2016), la banda formada por El-P y Killer Mike continúa rompiendo los esquemas que ya habían fracturado con sus dos trabajos anteriores, “Run The Jewels” (2013) y “Run The Jewels 2” (2014).

Para seguir con la promoción del álbum, el dúo compartió el video de “Don’t Get Captured“, un entretenido clip que parece sacado de las películas en stop-motion de Tim Burton. Previamente, el grupo había publicado el también excelente video de “Legend Has It“.

Te dejamos con el registro de “Don’t Get Captured” a continuación: