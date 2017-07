Nuevo video de Roger Waters: “Wait For Her”

Miércoles, 19 de Julio de 2017 | 2:07 pm | No hay comentarios

Ya han pasado algunas semanas desde que Roger Waters publicara su nuevo larga duración, el excelente “Is This The Life We Really Want?“, el que se transformó en el primer álbum de rock realizado por el británico desde “Amused To Death” (1992).

Para seguir con la promoción del trabajo, el ex Pink Floyd acaba de liberar un nuevo video, el que se suma al registro previo de “The Last Refugee“. Ahora se trata de “Wait For Her“, un clip que guarda mucha similitud con su antecesor a partir de sus imágenes y de su potente mensaje.

Puedes ver el material a continuación: