Nueva canción y video de Rex Brown: “Buried Alive”

Lunes, 17 de Julio de 2017 | 11:18 am | No hay comentarios

Rex Brown está preparando el que será el lanzamiento de su primer larga duración como solista. Con la gran tarea de ejecutar casi todos los instrumentos y la voz del registro (sólo la batería estará a cargo de otro músico), el ex bajista de Pantera tendrá la publicación de su debut discográfico, “Smoke On This“, el próximo 28 de julio.

Adelantado previamente por los cortes “Crossing Lines” y “Train Song“, ahora la producción tiene otro anticipo. Se trata de “Buried Alive“, la que llega con un video donde se puede ver al artista norteamericano organizando todos los preparativos de la grabación del registro mientras otro hombre se encuentra en la búsqueda de algo.

Te dejamos con el clip a continuación: