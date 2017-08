Nuevo video de Queens Of The Stone Age: “The Way You Used To Do”

Miércoles, 16 de Agosto de 2017 | 10:59 am

A pesar de que ya ha sufrido algunas filtraciones, el nuevo disco de Queens Of The Stone Age, “Villains“, tendrá su lanzamiento oficial el próximo 25 de agosto. Y, a la fecha, la banda norteamericana ha adelantado dos singles del registro, la movida “The Way You Used To Do” y “The Evil Has Landed“.

Pues bien, hoy día los encabezados por Josh Homme llegan con nuevo material para compartir. Se trata del divertido video para el primero de estos temas, donde el cantante muestra todas las aptitudes que tiene dentro de la pista de baile.

Revisa el clip a continuación: