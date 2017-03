Nuevo video de Mastodon: “Show Yourself”

Jueves, 16 de Marzo de 2017 | 2:00 pm | No hay comentarios

2017 será el año en que Mastodon lance el esperado sucesor de “Once More ‘Round The Sun” (2014), el que llevará por nombre “Emperor Of Sand“, con fecha de salida para el 31 de marzo. Durante las últimas semanas hemos ido siendo testigo de potentes cortes de dicho álbum, tales como “Sultan’s Course“, “Show Yourself” y la extrema “Andromeda“.

Continuando con estos adelantos, la banda acaba de presentar el video para “Show Yourself”, donde hacen gala de su gran capacidad para hacer buenos videos. Te dejamos a continuación el nuevo video de Mastodon, para que te vayas preparando para la llegada de su nuevo LP: