Nuevo video de Mac DeMarco: “One Another”

Lunes, 5 de Junio de 2017 | 2:53 pm | No hay comentarios

Mac DeMarco no para. Y es que luego de que el músico canadiense publicara su nuevo larga duración el 5 de mayo pasado -“This Old Dog“- tras haber tenido un último año muy productivo en cuanto a lanzamientos, el mismo continúa sacando más material o, mejor dicho, dándole continuidad al que ya ha compartido.

Esto porque el nacido en Alberta liberó el video de “One Another“, quinto corte de “This Old Dog”. Como ya es costumbre en el trabajo del compositor, la comedia y la extravagancia también abundan en este registro. Te dejamos con aquel a continuación: