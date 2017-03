Nuevo video de Linkin Park: “Heavy”

Jueves, 9 de Marzo de 2017 | 12:22 pm | No hay comentarios

A dos meses de su regreso a Chile, Linkin Park acaba de lanzar el video para “Heavy“, el primer single de “One More Light“, disco que será lanzado el próximo 19 de mayo. La canción, que cuenta con la colaboración de la cantante Kiiara, ya venía siendo tocada en vivo hace algún tiempo, como por ejemplo durante su paso por el programa The Late Late Show.

Linkin Park regresará a Chile junto a Rise Against, el próximo 9 de mayo, sólo diez días antes del lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio. A continuación, te dejamos con el video de “Heavy”: