Nuevo video de Korn: “Black Is The Soul”

Miércoles, 7 de Junio de 2017 | 9:31 am | No hay comentarios

Tras su reciente presentación en nuestro país (la que estuvo marcada por la inclusión de Tye Trujillo de 12 años como bajista), Korn continúa con el trabajo de promoción para su último disco de estudio, “The Serenity Of Suffering“, el que tuvo su lanzamiento en octubre del año pasado.

Con esa intención, los encabezados por Jonathan Davis compartieron el video de “Black Is The Soul“, un inquietante video donde aparece la banda tocando mientras una mujer sin rostro se encuentra en busca de algo. Previamente, el grupo había publicado los videos de “Rotting In Vain“, “Insane“, “A Different World” y “Take Me“.

Puedes ver el registro a continuación: