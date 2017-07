Nuevo video de King Gizzard & The Lizard Wizard: “Invisible Face”

Viernes, 14 de Julio de 2017 | 1:02 pm | No hay comentarios

Los australianos de King Gizzard & The Lizard Wizard siguen adelante con el ambicioso plan de publicar nada menos que cinco álbumes durante esta temporada, serie de la que ya se desprenden dos: “Flying Microtonal Banana” (febrero) y “Murder Of The Universe” (junio).

Sin embargo, como si esto no tomara el tiempo suficiente, la banda regresó más atrás en su carrera para publicar el video de “Invisible Face“, incluido en el excelente “Nonagon Infinity“, su octavo larga duración editado el año pasado.

Puedes ver el clip a continuación: