Nuevo video de Gone Is Gone: “Echolocation”

Miércoles, 2 de Agosto de 2017 | 12:20 pm | No hay comentarios

Nuevo videoclip de la banda norteamericana Gone Is Gone para “Echolocation“, tema incluido en su último disco de estudio, “Echolocation” (6 de enero, 2017).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TRACK