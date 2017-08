Nuevo video de Father John Misty: “Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution”

Jueves, 3 de Agosto de 2017

Nuevo videoclip del cantante y compositor norteamericano Father John Misty para “Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution“, tema incluido en su último disco de estudio, “Pure Comedy” (7 de abril, 2017).

