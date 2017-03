Nuevo video de Explosions In the Sky: “The Ecstatics”

Miércoles, 29 de Marzo de 2017 | 2:01 pm | No hay comentarios

Hace exactamente un año que Explosions In the Sky publicó el gran “The Wilderness“, el séptimo larga duración de su carrera y primer disco en cinco temporadas desde el lanzamiento del excelente “Take Care, Take Care, Take Care” (2011).

Pues bien, cual es seguramente la banda más emblemática del post-rock continúa con la promoción del registro, esta vez compartiendo el video del corte, “The Ecstatics“. Te invitamos a ver el clip a continuación: