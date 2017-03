Nuevo video de Dinosaur Jr.: “Knocked Around”

Viernes, 10 de Marzo de 2017 | 1:15 am | No hay comentarios

Luego de “I Bet On Sky” (2012), Dinosaur Jr. mantuvo un silencio discográfico que finalizó el año pasado con “Give A Glimpse Of What Yer Not”, álbum que los tiene girando actualmente por gran parte de los Estados Unidos.

Esta semana la banda lanzó el video para “Knocked Around”, el que incluye imágenes de su actual gira al ritmo de la canción. A continuación te dejamos con este nuevo video del trío norteamericano: