Death From Above anuncia nuevo disco y estrena canción: “Never Swim Alone”

Martes, 15 de Agosto de 2017 | 11:17 am | No hay comentarios

Los canadienses de Death From Above, quienes acaban de recuperar el nombre original de la banda luego de pasar toda su carrera como Death From Above 1979, anunciaron el lanzamiento de un nuevo LP, el que llegará a tres años de la salida de su antecesor, “The Physical World” (2014).

El dúo originario de Ontario volverá el próximo 8 de septiembre con “Outrage! Is Now“, trabajo del que ya existe un track listing que puedes revisar más abajo. Además de esto, el grupo también compartió el primer single de la producción, “Never Swim Alone“. Revisa el material aquí:

Track listing “Outrage! Is Now”:

Nomad Freeze Me Caught Up Outrage! Is Now Never Swim Alone Moonlight Statues All I C Is U & Me NVR 4EVR Holy Books