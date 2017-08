Nuevo video de Cloud Nothings: “Up To The Surface”

Miércoles, 23 de Agosto de 2017 | 11:11 am | No hay comentarios

Nuevo video de los norteamericanos de Cloud Nothings para “Up To The Surface“, canción incluida en su último disco de estudio, “Life Without Sound” (17 de enero, 2017).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA