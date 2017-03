Nuevo video de Bush: “Mad Love”

Ya ha pasado un tiempo desde “Man On The Run” (2014), sexto y último disco a la fecha de los británicos Bush. Ahora la banda regresa con el sucesor de dicha placa, titulado “Black And White Rainbows“, que será lanzado este 10 de marzo.

Como previa a este lanzamiento, el cuarteto acaba de lanzar el vídeo para “Mad Love“, una de las canciones del álbum, el cual te dejamos a continuación: