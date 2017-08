Nuevo video de At The Drive-In: “Call Broken Arrow”

Lunes, 14 de Agosto de 2017 | 2:26 pm | No hay comentarios

Esta temporada tuvimos uno de los regresos más esperados en el impaciente mundo del rock, hablamos de At The Drive-In. La banda madre de los ex The Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López, tuvo su retorno discográfico a 17 años de su último álbum publicado, “Relationship Of Command” (2000).

La vuelta de los de El Paso se produjo a través de “in•ter a•li•a“, un trabajo perfectamente logrado considerando los años en stand by del grupo. Pues bien, es precisamente de aquel que hoy día se liberó un nuevo video, “Call Broken Arrow“, un extraño pero genial registro en stop-motion que tiene de todo: espías, conspiraciones, drones-arañas y más.

Puedes ver el clip a continuación: