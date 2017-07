Nuevo video de Arch Enemy: “The World Is Yours”

Viernes, 14 de Julio de 2017 | 12:13 pm | No hay comentarios

Los suecos de Arch Enemy se están preparando para publicar un nuevo larga duración. Será el próximo 8 de septiembre cuando la banda publique “Will To Power“, décimo disco de su carrera y sucesor de “War Eternal“.

Para seguir con la promoción del álbum, el grupo europeo compartió el primer video del mismo, correspondiente al corte “The World Is Yours“. En el clip se puede ver a la banda tocando en una sala ambientada en un estilo industrial mientras Alissa White-Gluz (quien asume como vocalista de la agrupación después de la partida de Angela Gossow en 2014) continúa demostrando toda la potencia de su voz.

Puedes ver el clip a continuación: