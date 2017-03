Nuevo video de Animal As Leaders: “Cognitive Contortions”

Sin duda alguna, “The Madness Of Many” (2016) fue uno de los mejores trabajos del año, algo que le valió un puesto en nuestra Lista de Discos 2016. Dentro de ese álbum, los norteamericanos Animal As Leaders despliegan todo su virtuosismo en los potentes tracks instrumentales.

Ahora, acaban de lanzar el video para “Cognitive Contortions“, una de las composiciones más destacadas del disco, y que puedes revisar a continuación: