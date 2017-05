Nuevo video de American Football: “My Instincts Are The Enemy”

Martes, 23 de Mayo de 2017

Los norteamericanos de American Football siguen adelante con la promoción de su nuevo disco de estudio, “American Football” (2016), un álbum que los trajo de vuelta a la música luego de 17 años de inactividad en este ítem (la banda igualmente permaneció separada desde el 2000 al 2014).

Con el lanzamiento previo del primer video de la producción, “I’ve Been So Lost For So Long“, ahora los de Illinois compartieron un nuevo clip, “My Instincts Are The Enemy“, el que sigue a una serie de personajes en su vida cotidiana mientras en otra parte del mundo la canción se baila. En el registro sólo participan actores japoneses y japoneses-estadounidenses.

Te dejamos con el video a continuación: