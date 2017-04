Nuevo video de American Football: “I’ve Been So Lost For So Long”

Martes, 4 de Abril de 2017 | 12:48 pm | No hay comentarios

Después de 17 largos años de silencio discográfico, los estadounidenses de American Football regresaron con un nuevo larga duración la temporada pasada, “American Football“, trabajo que se transformó en el segundo álbum editado por la banda desde su formación en 1997 (el grupo estuvo separado por 14 años, desde el 2000 al 2014).

De esta manera y para continuar con la promoción del registro, los encabezados por Mike Kinsella acaban de compartir el video de “I’ve Been So Lost For So Long“, el que tan sentida como graciosamente sigue distintas relaciones entre padres y sus hijos adolescentes.

Te dejamos el clip aquí: